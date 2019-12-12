شاهد.. الاعتداء على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة

وكالات - الدويني فولي
هل يعقل هذا التصرف من اشخاص مسلمين— Majed (@Majedeee) December 11, 2019
بالمقبره
الانسان يتعض عند دخوله المقبره#طراق_المقبرة #مرزوق_الغانم pic.twitter.com/4ppUHb5ThT
وانني إذ ابدي استغرابي وانزعاجي مما حدث ، فأنني أؤكد ان هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة باخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا اذهب بشكل شبه يومي الي المقبرة، اعزي الناس والتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء -5— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019
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