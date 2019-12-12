» ليلي علوي تستقبل السنة الجديدة بـ"لوك" يخطف الأنظار

شاركت الفنانة ليلي علوي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها، تظهر بـ"لوك" مختلفة، مرجعة ذلك لاستقبالها السنة الجديدة بشكل مغاير .

وظهرت ليلى علوي في الصور برفقة مصمم الشعر، محمد الصغير، أثناء قيامها بتغيير لوك شعرها.

وتبادل الصغير وليلى علوي الحوار في الفيديو عن السن وعن تقدم العمر، فقالت له ليلى:" رجعتني شباب يا محمد"، فقال لها الصغير: "طول عمرك شباب يا ليلى إنتي بالكتير 22 سنة".

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" من تأليف وإخراج المخرج محمد أمين.