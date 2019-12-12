  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الزمالك و بيراميدز

أمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه

طارق العريان وأصالة

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

أرشيفية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"

الرئيس السيسي

«السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»

دار الإفتاء المصرية

بيان تحذيري من «الإفتاء» بشأن ما يحدث في ليبيا

محمد صلاح

رسميًا.. ليفربول يضم بديل «صلاح» في الميركاتو الشتوي

جنود الاحتلال

شاهد.. تطاير جنود الاحتلال في الهواء بفعل عاصفة شديدة

أرشيفية

مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية

قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»

الرياضة

لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعادل مثير بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال

#

سان جيرمان يعود للانتصارات في الدوري الفرنسي

#

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي

#

جلسة استماع لـ"مغتصبة" نيمار

المصريون

نيمار

ياريس سان جيرمان

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا القلق من جديد داخل جدران فريق باريس سان جيرمان بشأن بقائه أو رحيله، في ظل الأنباء التي ربطت رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات نيمار، مع «راديو مونت كارلو» بعد مباراة باريس، أمام جلطة سراي، في الجولة الختامية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "أنا سعيد عندما ألعب كرة القدم"، وذلك ردا على سؤال "هل تشعر بالراحة مع بي إس جي؟".

وأضاف: "ما أحبه أكثر هو أن أكون موجودًا على أرض الملعب، بغض النظر عن أي فريق أتواجد به".

وأتم: "عندما يتوفر في الملعب شيئان، كرة وزملاء في الفريق، فأنا سعيد".

يذكر أن نيمار سجل 7 أهداف، وصنع 3 فرص في 10 مباريات، بما في ذلك هدفه في مباراة باريس وجلطه سراي التي انتهت بفوز باريس 5-0، أمس الأربعاء.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لـ«فجر السعيد» بعد وصولها الكويت
» مقتل 7 من الحشد الشعبي في انفجار بالعراق
» «جوهرة» من المطار: «مصر تبكي لأني مغادرة»
» خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة الحدود
» بالفيديو.. ثورة بركان تُحول شهر عسل إلى كارثة
» «الديهي»: «أردوغان يقود العالم لحرب عالمية ثالثة»
» فيديو.. امرأة تخطف مولودة من مستشفى بحيلة غريبة
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال السوداني
» حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية
» مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية
» قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس