  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الزمالك و بيراميدز

أمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه

طارق العريان وأصالة

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

أرشيفية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"

الرئيس السيسي

«السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»

دار الإفتاء المصرية

بيان تحذيري من «الإفتاء» بشأن ما يحدث في ليبيا

محمد صلاح

رسميًا.. ليفربول يضم بديل «صلاح» في الميركاتو الشتوي

جنود الاحتلال

شاهد.. تطاير جنود الاحتلال في الهواء بفعل عاصفة شديدة

أرشيفية

مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية

النيابة تستدعي زوجة «البشير» بتهمة الثراء المشبوه

عرب وعالم

وداد بابكر زوجة البشير
وداد بابكر زوجة البشير
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

النيابة تعجز عن جعل البشير يعترف بهذا الأمر

#

"يخت وفلل رئاسية".. احتجاز ممتلكات زوجة البشير

#

وضع زوجة عمر البشير تحت الإقامة الجبرية

#

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

السودان

عمر البشير

زوجة البشير

الثراء المشبوه

أمرت النيابة السودانية، باستدعاء وداد بابكر، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك لاستجوابها في قضية الثراء المشبوه.

وألقت نيابة الثراء الحرام القبض على زوجة البشير، واستجوبتها في قضية الثراء المشبوه إضافة إلى أملاكها الراقية، في أرقى أحياء العاصمة الخرطوم، وفقًا لمصدر لوكالة الأناضول.

وأضاف المصدر أن تحريات النيابة عن وداد بابكر، شملت حساباتها المصرفية، التي تمتلكها بالداخل والخارج.

والجدير بالذكر أن زوجة البشير، تخضع للإقامة الجبرية وإجراءات أمنية وحراسة عسكرية، منذ إسقاط نظامه.

وتقدمت زوجة البشير وشقيقه عبدالله البشير بطلب لحكومة جنوب السودان، من أجل السماح لهما بمغادرة البلاد، ولكن طلبهما قوبل بالرفض.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لـ«فجر السعيد» بعد وصولها الكويت
» مقتل 7 من الحشد الشعبي في انفجار بالعراق
» «جوهرة» من المطار: «مصر تبكي لأني مغادرة»
» خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة الحدود
» بالفيديو.. ثورة بركان تُحول شهر عسل إلى كارثة
» «الديهي»: «أردوغان يقود العالم لحرب عالمية ثالثة»
» فيديو.. امرأة تخطف مولودة من مستشفى بحيلة غريبة
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال السوداني
» حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية
» مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية
» قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس