شاهد.. محمود حميدة مع 12 فتاة بملابس مثيرة

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حميدة يتوسط الفتيات
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احتفال

عيد ميلاد

محمود حميدة

بسمة

أثار الفنان محمود حميدة موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع 12 فتاة بملابس مثيرة، من بينهم الفنانة بسمة.

وجاءت الصورة في إطار احتفال عدد من الفنانين بعيد ميلاد "حميدة" الذي تصادف مع عيد ميلاد الفنانة بسمة.

وظهر "حميدة" في صورة تذكارية ومعه 12 فتاة يرتدين ملابس مثيرة وقصيرة، ما وضع "حميدة" في موقف محرج، بعد أن سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهوره برفقة فتيات جميلات.

 تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الفنان المصري محمود حميدة وبجواره مواطنته الفنانة بسمة، وحولهما مجموعة كبيرة من الفتيات، الأمر الذي وضعه في مأزق مع الجمهور بسبب وضعية ظهوره بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع تاريخه الفني.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو على حسابها على " انستجرام"، ظهرت فيه برفقة الفنان محمود حميدة وبسمة وهما يطفئان الشموع ويتلقيان التهاني من الحاضرين.


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