رسميًا.. ليفربول يضم بديل «صلاح» في الميركاتو الشتوي

12 ديسمبر 2019 - 05:00 م

حسم مسئولو ليفربول الإنجليزي أولى صفقاته الشتوية بعدما قرار التعاقد مع الجناح الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من سالزبورج النمساوي.

وستقوم إدارة ليفربول بدفع الشرط الجزائي للاعب والبالغ 7.25 مليون جنيه إسترليني، حسب صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

ولفت تألق الياباني أمام ليفربول في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بدوري الأبطال أنظار مسؤولي الريدز ليقرروا ضمه للفريق في يناير.

وصرح المدير الرياضي للفريق النمساوي، كريستوف فوريند، لصحيفة «إنديبندنت» البريطانية قائلًا: «مينامينو مستعد لأخذ خطوته التالية في يناير».

ويلعب تاكومي مينامينو كجناح أيمن وكذلك كمهاجم، وهو المركز الذي يشغله حاليًا في ليفربول النجم المصري محمد صلاح.