بالفيديو.. "بوتفليقة" يصوت في انتخابات الجزائر

12 ديسمبر 2019 - 05:04 م

نشرت وسائل إعلام جزائرية، مشاركة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة بالبلاد.





وشارك "بوتفليقة" في الانتخابات الجارية، بالوكالة من خلال شقيقه ناصر، لاختيار رئيس للبلاد.

وتم بث مشاهد لناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وهو يدلي بصوته وصوت شقيقه (وكالة) بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة.

ونقلت قناة "البلاد" الخاصة أيضا أن ناصر بوتفليقة صرح للصحفيين بعد خروجه من مكتب الاقتراع أن شقيقه عبد العزيز وكله بالاقتراع نيابة عنه في الانتخابات، وأنه يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

ونشرت "دزاير تي في" نسخة من بطاقة انتخاب الرئيس السابق، مؤشرا عليها من قبل مركز الاقتراع بأنه أدلى بصوته.