«رونالدو» في رسالة للريال: «أنتظركم في نهائي أبطال أوروبا»

12 ديسمبر 2019 - 05:20 م

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي، عن أمنيته بمواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.

وصرح رونالدو عبر شبكة (سكاي سبورتس) "ريال مدريد فريق غير عادي، ولكنني أفضل رؤيتهم لاحقًا، وسأشارك لألتقي بهم في النهائي".

كما أشار رونالدو إلى أوضاعه البدنية، قائلا "أشعر بحالة جيدة، المشاكل البدنية أصبحت الأن شيئا من الماضي".

وأوضح "كنت أعاني مشكلة صغيرة في الركبة، ولكن الآن أنا بخير، فالأوضاع تتحسن، حتى على المستوى الشخصي بالنسبة لي، ونلعب بشكل جيد، ونكتسب المزيد والمزيد من الثقة".

وسجل رونالدو هدفًا في مباراة بايرن ليفركوزن، ليساهم في فوز اليوفي بهدفين نظيفين، ليحتل صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، وبفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.