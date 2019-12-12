أبو مازن يصل شرم الشيخ لحضور افتتاح مؤتمر الشباب 2019

يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، فلسطين متوجهًا إلى شرم الشي، مدينة السلام، لحضور افتتاح منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مؤتمر الشباب بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من رؤساء ووزراء العالم وفود من شباب الدول الأجنبية.

وقال سفير فلسطين في مصر أن السيسي سيجتمع مع أبو مازن في قمة على هامش منتدى شباب العالم، يتناول الطرفان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، لتعزيز أوجه التعاون المشترك وبحث كافة القضايا المتعلقة بالعالم العربي.