» «الديهي»: «أردوغان يقود العالم لحرب عالمية ثالثة»

12 ديسمبر 2019 - 05:49 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن :« القرصنة التركية في البحر المتوسط ستشعل الإقليم وتدخل العالم في حرب عالمية»، مطالبًا بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الديهي، خلال مشاركته في فعاليات البرلمان الأوروبي، أنه على الدول الأوروبية أن تتوقف عن إعطائنا دروسًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا الأوربيين، إلى ضرورة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فورا وإلا سيدفعون الثمن، مضيفًا :« أن قطر تمول، وتركيا تخطط، والإخوان ينفذون كل العمليات الإرهابية في العالم»، حسب قوله.

وأردف الديهي:"سقوط المنظمات الدولية في بئر النفاق والازدواجية يعكس هامشيتها وضعفها ، متابعًا:"الإخوان صنيعة المخابرات البريطانية، لذلك لا اندهش من وجودهم في لندن بهذا الشكل".

ووجه الديهي، صرخة إلى أحرار العالم، قائلًا:"أردوغان سيقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة".