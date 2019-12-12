» خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة الحدود

بث مباشر.. مباراة الزمالك و بيراميدز
أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه
أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة
رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"
«السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»
بيان تحذيري من «الإفتاء» بشأن ما يحدث في ليبيا
رسميًا.. ليفربول يضم بديل «صلاح» في الميركاتو الشتوي
شاهد.. تطاير جنود الاحتلال في الهواء بفعل عاصفة شديدة
مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية
أمير سعد
فجر
05:20
شروق
06:49
ظهر
11:53
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28