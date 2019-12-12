مدبولي يتفقد أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم في أسوان

أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحطات الطاقة الشمسية في مجمع بنبان بأسوان، وذلك رفقة الرئيس السنغالي ماكي سال.

جاءت الجولة التفقدية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في قارة إفريقيا والمقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدوره قدم محمد حامد شاكر وزير الكهرباء ، شرحًا مفصلًا عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومدى نجاح الوزارة والحكومة في إنهاء هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم.

حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية فى مكان واحد (بنبان بالقرب من مدينة أسوان) بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وباستثمارات تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، وتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام (2019)، ومنح البنك الدولى هذا المشروع لقب "أفضل مشروع" لعام 2019،

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء على أهمية ملف الطاقة، والذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، لتلبية كافة الاحتياجات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حريصة على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل إقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة.