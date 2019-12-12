  • الخميس 12 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الزمالك و بيراميدز

أمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية لـ"الغانم" بعد على الاعتداء عليه

طارق العريان وأصالة

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

رحيل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية

أرشيفية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"السحابة الخارقة"

الرئيس السيسي

«السيسي» يتحدث عن فترة حكم«مرسي»: «كنا هنضيع»

دار الإفتاء المصرية

بيان تحذيري من «الإفتاء» بشأن ما يحدث في ليبيا

محمد صلاح

رسميًا.. ليفربول يضم بديل «صلاح» في الميركاتو الشتوي

جنود الاحتلال

شاهد.. تطاير جنود الاحتلال في الهواء بفعل عاصفة شديدة

أرشيفية

مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية

''ديسابر'' يعلن تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

#

مدرب بيراميدز: سوف ننتقم من الزمالك المباراة المقبلة

#

«ديسابر» يعلن قائمة «بيراميدز» قبل السفر لتنزانيا

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة سيبستيان ديسابر تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز .

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر.

خط الهجوم: محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لـ«فجر السعيد» بعد وصولها الكويت
» مقتل 7 من الحشد الشعبي في انفجار بالعراق
» «جوهرة» من المطار: «مصر تبكي لأني مغادرة»
» خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة الحدود
» بالفيديو.. ثورة بركان تُحول شهر عسل إلى كارثة
» «الديهي»: «أردوغان يقود العالم لحرب عالمية ثالثة»
» فيديو.. امرأة تخطف مولودة من مستشفى بحيلة غريبة
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال السوداني
» حقيقة تأجيل كلاسيكو الريال وبرشلونة لدواع أمنية
» مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية
» قلق في باريس سان جيرمان بسبب «نيمار»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس