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لاعب شهير يعلن زواجه من دمية جنسية

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دمية جنسية
دمية جنسية
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أحمد سالم

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دمية جنسية

يعلن زواجه

قرر لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يوري تولوشكو، الزواج من دمية، وذلك بعد علاقة دامت 8 شهور، حسبما أفادت وسائل إعلام دولية.

وأفصح لاعب كمال الأجسام عن إنه يخطط للزواج من الدمية، لأنها تعد بمثابة الحياة له، مشيرًا إلى أنه يود الزواج من حب حياته.

وبدأت علاقة يوري تولوشكو ودميته، حين التقى بها في حانة وأنقذها من شاب كان يعالجها بالخطأ.

فيما يتحدث اللاعب عنها قائلًا بأنها لا تستطيع الطهي ولا المشي وهي بحاجة إلى المساعدة، وفقًا لموقع "كومبليكس" المختص بالترفيه وأخبار الرياضة.

وأجرى تولوشكو، عملية جراحية قبل الارتباط بدميته الجنسية التي ينوي الزواج منها، حجيث علق على ذلك قائلًا "تعرضت للكثير من الانتقادات عن قدمت صورتها للعالم، وبدأت في تطوير مظهرها بأكمله لذلك قررت إجراء عملية تجميلية لها".

كما لاعب كمال الأجسام بإنشاء حساب لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يسجل فيه رحلاتها وجولاتها وسهراتهم الرومانسية معًا، في حين يقول أنها حصلت على وظيفة في حانه، ويعاملها على أنها كيان حي يتنفس.

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