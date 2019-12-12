» شاهد الرعب.. مقلب رامز جلال في محمد هنيدي

12 ديسمبر 2019 - 08:33 م

عاش الفنان محمد هنيدي حالة من الرعب، إثر وقوعه ضحية مقلب للفنان رامز جلال، الذي نفذ فيه المقلب داخل مكتبه.

ونشر "هنيدي" مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب وأنا أقول وصل بدري ليه".

ويظهر كاميرا تصور من تحت المكتب يمسكها رامز وينتظر دخول "هنيدي" المكتب ليخرج فجأة بصوت مرتفع مخيف، يجعل "هنيدي" يصرخ ويشتم "رمزي" بعد أن أصابه بحالة فزع.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن "المقالب" تجري في دم رامز جلال.

