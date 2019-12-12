» بدء فرز الأصوات في رئاسيات الجزائر

12 ديسمبر 2019 - 08:38 م

شرعت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالجزائر في فرز الأصوات بعد إغلاق أبوابها قبل قليل.

وفي تصريحات له، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 33.06% حتى الساعة الخامسة مساء على نطاق وطني.

وأشار إلى أن هناك ولايات بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 40%، كما هناك ولايات سجلت أكثر من 30%، مضيفا أن النسب اختلفت من ولاية إلى أخرى، وهناك ولايات تكاد تصل إلى 50%.

وأضاف أن "النسب المسجلة مرضية جدا لما يحيط بالعملية الانتخابية من ظروف".