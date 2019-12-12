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رئيس إيراني أسبق: البلد بحاجة لإصلاحات إدارية وهيكلية

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محمد خاتمي
محمد خاتمي
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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، ، إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات إدارية وهيكلية.
وبعث خاتمي، برسالة خطية إلى "المؤتمر الخامس لحزب تحالف الأمة الإيراني" المنعقد في العاصمة طهران.
وقال في رسالته: " لكي يستقر النظام، يجب على الجميع، وخاصة المسؤولين في البلاد، الاعتراف بالحاجة إلى إصلاحات إدارية وهيكلية".
وشدد زعيم الحركة الإصلاحية، على أنه "ينبغي إجراء الإصلاحات وفقًا لاحتياجات ورغبات الشعب والنظام الجمهوري"، مؤكدًا أنه "يجب أخذ انتقادات الخبراء وتحذيرات الشعب بعين الاعتبار".
كما دعا خاتمي، الإصلاحيين في البلاد إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في البلاد فبراير/ شباط المقبل.
وأشار إلى أن البلاد طتمر بأوقات عصيبة بسبب الأحداث التي وقعت بعد زيادة أسعار الوقودط.
وأضاف أن طالانتخابات البرلمانية ستسهم في إمكانية تحقيق الإصلاحاتط.
ومن المقرر إجراء الدورة الحادية عشر من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، وانتخابات الدورة الخامسة لمجلس الخبراء الأول، في 21 فبراير 2020. 

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