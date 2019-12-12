الشرطة الهندية تقتل شخصين من رافضي "قانون المواطنة"

12 ديسمبر 2019 - 11:00 م

قتلت الشرطة الهندية، متظاهرين اثنين، الخميس، في ولاية أسام (شمال شرق) أثناء مظاهرة رافضة لقانون مثير للجدل يمنح المواطنة للمهاجرين غير المسلمين.



جاء ذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نقلا عن الشرطة.



كما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص من بين آلاف يحتجون لليوم الثاني على القانون الذي أقره البرلمان، الأربعاء.



وذكرت الشرطة أن المتظاهرين قتلا بالرصاص لأنهما رفضا الانصياع لحظر التجوال.



وكان مئات المتظاهرين قد تحدوا حظر التجوال في مدينة غاوهاتي، عاصمة الولاية، وأشعلوا النار في إطارات قبل أن تفرقهم الشرطة بالقوة، حسب المصدر نفسه.



ونشرت السلطات الهندية، الخميس، نحو 350 جنديا في أسام (ثلث سكانها مسلمون)، إثر الاحتجاجات.



وانطلقت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي منذ مساء الأربعاء، بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.



ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".