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بـ1.5 مليار دولار..

الأمم المتحدة تطلق خطة لمساعدة جنوب السودان

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المصريون ووكالات

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أكثر من مليون طفل بجنوب السودان عرضة لخطر سوء التغذية

أطلقت الأمم المتحدة، الخميس، خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بدولة جنوب السودان لعام 2020، معلنة الحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.6 مليون شخص في البلد الإفريقي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المسؤول الأممي، "لا تزال الاحتياجات الإنسانية بجنوب السودان مرتفعة رغم فترة الاستقرار النسبية منذ توقيع اتفاق السلام الذي تم تنشيطه العام الماضي".
وأضاف "ما زال هناك حوالي 7.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة أو الحماية، بينما نزح 3.7 مليون شخص داخل البلد أو خارجه. ولا تزال النساء والأطفال هم الأكثر تضررا".
وفي ذات السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، أنه" يسابق الزمن لحشد التمويل الضروري لإطعام ملايين الجوعى في جنوب السودان، الذي يعاني أصلا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية".
وأشار البرنامج، في بيان اطلعت عليه الأناصول، أن الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأشهر الماضية تدفع بجنوب السودان إلى حافة الهاوية مع قرب نهاية العام، وما يزيد الأوضاع سوءا هو حالة عدم الاستقرار السياسي الشديد.
وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء دولة جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).
ووقع وقتها على الاتفاق، كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بُعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين. -

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