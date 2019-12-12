النواب الأمريكي يصادق على موازنة البنتاغون لعام 2020

12 ديسمبر 2019 - 11:40 م

وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) لعام 2020، والمقدرة بـ738 مليار دولار.



وصوّت 377 نائبا لصالح الموازنة، مقابل رفض 48 نائبا لها.

وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات "إف-35" بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

كما تدعو الوثيقة إلى فرض عقوبات على تركيا في إطار قانون "كاتسا"، وتطالب بإخراج تركيا من مشروع تصنيع مقاتلات "إف-35".

وتدعو الوثيقة إلى تخصيص مبلغ قدره 440 مليون دولار، لشراء مقاتلات "إف-35" المخصصة لتركيا.

ولدخول الموازنة حيز التنفيذ، يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ عليها دون إجراء أي تعديل، ومن ثم تعرض على الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها.