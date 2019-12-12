الولايات المتحدة تتوصل لاتفاق تجارة مع الصين

12 ديسمبر 2019 - 10:00 م

قال تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الصين بشأن التجارة، مضيفا أن ما يسمى باتفاق "المرحلة واحد" ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

