عبد الله النجار: "الأزهر لا يمتلك أداة إعلامية تظهر بضاعته"

12 ديسمبر 2019 - 11:00 م

أكد الدكتور عبدالله النجار، أن العالم لا يظهر أثره إلا بعد رحيله، لأن الأجيال التالية تتعامل معه بحيادية وتجرد وتعطيه حقه الذي يستحق.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزهر لا يملك أداة إعلامية تظهر بضاعته من الفتاوي والأبحاث والدراسات حول المسائل المستجدة.

