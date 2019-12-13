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تعليق المطرب علي حميدة عن أغاني المهرجانات.. لن تصدق

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علي حميدة
علي حميدة
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المصريون ـ متابعات

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أكد الفنان على حميدة، أن معظم المطربين الكبار أمثال هاني شاكر ومدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار اختفوا بصورة كبيرة عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة ولم يظهروا مثل السابق، لأنهم غير راغبين في المناخ الموجود حاليا بالساحة الغنائية بسبب حالة الهرج والعشوائية الموجودة حاليا.
وأوضح «حميدة»، خلال لقائه ببرنامج «لدينا حكايات أخرى»، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه سمع اسم مطرب منذ عدة أيام كان «هيموت من الضحك ساعتها» وقال إن المطرب اسمه «دودة بكتيريا»، مطالبا وزارة الصحة بالتدخل لوقفه عن الغناء بسبب اسمه، مشيرا إلى أنه عندما سأله عن سبب تسميته بهذا الأسم رد قائلا: «عشان أتشهر»، مؤكدا أنه ليس ضد أغاني المهرجانات المنتشرة حاليا ولكن اعتراضه على بعض الأغاني غير الهادفة التي تدمر عقول وذوق المواطنين.
وأوضح أنه أُعجب بأغنية «عايم في بحر الغدر» لأنها أغنية شعبية تم غناؤها بطريقة جيدة و«مضبوطة»، حسب قوله، مشيرا إلى أن يتمنى أن يسمع أغنية لها موضوع في الوقت الحالي ولكن نجد حاليا أن المواطن يقول «عايز أسمع أغنية (فلان)»، ولا يقول اسم الأغنية لأن ليس لها موضوع.

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