» خبير أرصاد يكشف: هذا هو موعد تحسن الطقس

13 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية طبيعية جدًا، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء، متابعًا: "يفصلنا عن فصل الشتاء حوالي 10 أيام".



وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن هناك تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة خاصة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن فرص سقوط الأمطار معدومة تمامًا على هذه المناطق بشكل مؤقت حتى يوم السبت المقبل.

