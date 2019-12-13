نصير:الأزهر ليس في حاجة لكليات الطب والهندسة

13 ديسمبر 2019 - 08:40 ص

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الأزهر ابتلي في المرحلة الأخيرة بحالة من الترهل في العملية التعليمية، و تراجع في الفكر والعملية التعليمة ".



وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،قائلة :" شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ابتلي بأسو بطانة، وكنت أتمنى أن تكون كل المؤسسة الأزهر مثل فضيلة شيخ الأزهر المعروف بالفكر المستنير.



وأعربت نصير ، عن أملها أن ينهض الأزهر بالعملية التعليمة في مصر بالكامل، مشيرة إلى أن الأزهر ليس في حاجة لإعداد كليات الطب والهندسة، ولابد أن يقتصر دوره على العلوم الدينية.

