الإبقاء علي "مدبولي"..ومفاجأة بالصحف القومية

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التعديل الوزاري

صدى البلد

مصطفى بكرى

مدبولى


أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التعديل الوزاري المرتقب لن يكون محدودا، مثلما يشير البعض، قائلا :" الأيام الأخيرة شهدت مقابلات مع بعض المرشحين للمناصب الوزارية، ولكن تم تأجيل الإعلان عن هذا التعديل لمزيد من الفحص".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكثير من الأنباء والأخبار التي تنشر حول التعديل الوزاري لا صحة لها، معقبا: "حتى الآن رئيس الوزراء هو الباقي". 

في سياق آخر أكد بكري أن هناك تغيرا واسعا في الهيئات والعديد من الصحف القومية، وتم الانتهاء من الدراسات اللازمة لتطوير منظومة الإنتاج الإعلامي والصحفي الفترة المقبلة، وسيتم تطبيق هذا الأمر بعد التعديل الوزاري".

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