«كارتيرون» يرفض الراحة قبل مواجهة طلائع الجيش

13 ديسمبر 2019 - 09:18 ص

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، استئناف الفريق تدريباته صباح غدٍ الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين بالجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والتي ستجمعهما الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.