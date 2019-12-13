«جارسيا» مديرًا فنيًا لفريق الشباب السعودي

13 ديسمبر 2019 - 09:38 ص

قرر مسئولو الشباب السعودى التعاقد تعيين الإسبانى لويس جارسيا مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الجارى خلفًا للأرجنتينى خورخى ألميرون، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكشف الشباب السعودى على موقع الرسمى أن التعاقد مع المدير الفنى الإسبانى لنهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم أخر خاصة أنه قاد أندية فياريال الإسبانى وبنى ياس الإماراتى.

جاءت الإقالة بعد وداع الشباب لمنافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء بعد خسارته أمام الشعلة الذى ينتمى لدورى الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الشباب السعودي يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات.