رمضان عبدالمعز: النبي محمد لم يفعل ذلك قط

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دي إم سي

رمضان عبد المعز

لعلهم يفقهون



أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم سبق خلق الدنيا بألفي سنة و سبق الزمن وتحدث في أمور تحدث في آخر الزمان.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبي الكريم لم يركب البحر مطلقا ولكنه تحدث عن البحر في الكثير من أحاديثه الشريفة و من قال أنه ركب البحر كاذب .

وتابع الداعية الإسلامي:" ما أشار إليه القرآن الكريم تحقق بالفعل في عصرنا، معقبا :" أي حاجة بتحصل حواليك بص في المصحف هتلاقي القران تحدث عنها ".

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