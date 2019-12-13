  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

" حشيش" وقهوة في الفضاء .. مارس المقبل

البابا تواضروس

البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

كلوب

ليفربول يعلن رسميا تمديد عقد "كلوب" لـ 2024

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان يحذر من خطورة هذا الأمر

الطفل

أم تعذب طفلها بقسوة: قول لابوك ييجي ياخدك

كهربا

«كهربا»: ضحيت كثيرًا من أجل الانتقال للأهلي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الحكاية مش جدل وخلاص

احمد مكي

اتهامات تلاحق " أحمد مكي" بعد مشاركته في موسم الرياض

عبد المجيد تبون

من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

كهربا

فنان زملكاوي ساخرا : خدوا الكهربا مننا .. بس العدَّاد عندنا"

صبحي: لو رجع بيا الزمن هسيب الأهلي تاني

آخر الأخبار

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: لهذه الأسباب أرفض انضمام كهربا للأحمر

#

أول صور لتكريم النجم الساحلي لـ"رمضان صبحي"

#

الأهلي يستعين بتركي آل الشيخ لإنقاذ صفقة "نجم أفريقيا"

#

حسام غالي يختار نجم المنتخب الأوليمبي خليفة له: الكابيتانو الجديد

الاهلى

سي بي سي

رمضان صبحى

منى الشاذلى

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، أنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.

 وأضاف"صبحي" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي" ، قائلا : " لو رجع بيا الزمن همشى من النادي الأهلى وهروح نادي ستوك سيتي الإنجليزي".

وتابع:"في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده، معقبا :" مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» " كنز المريخ" تكشف عنه " ناسا"
» تفسير رؤية الخاتم في المنام
» وديًا.. الزمالك يهزم شبابه بخماسية
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم
» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته
» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس