صبحي: لو رجع بيا الزمن هسيب الأهلي تاني

13 ديسمبر 2019 - 09:55 ص

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، أنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.



وأضاف"صبحي" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي" ، قائلا : " لو رجع بيا الزمن همشى من النادي الأهلى وهروح نادي ستوك سيتي الإنجليزي".



وتابع:"في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده، معقبا :" مشاركتي مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما".

