  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

" حشيش" وقهوة في الفضاء .. مارس المقبل

البابا تواضروس

البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

كلوب

ليفربول يعلن رسميا تمديد عقد "كلوب" لـ 2024

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان يحذر من خطورة هذا الأمر

الطفل

أم تعذب طفلها بقسوة: قول لابوك ييجي ياخدك

كهربا

«كهربا»: ضحيت كثيرًا من أجل الانتقال للأهلي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الحكاية مش جدل وخلاص

احمد مكي

اتهامات تلاحق " أحمد مكي" بعد مشاركته في موسم الرياض

عبد المجيد تبون

من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

كهربا

فنان زملكاوي ساخرا : خدوا الكهربا مننا .. بس العدَّاد عندنا"

مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في تشيلي

عرب وعالم

طائرة منكوبة
طائرة منكوبة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

#

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا

طائرة

ضحايا

أشلاء

تشيلى

منكوبة

أعلنت تشيلي مصرع جميع ركاب الطائرة الشحن المنكوبة والتي تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعللى متنها 38 شخصا، حيث لم تؤد عمليات البحث إلى العثور على ناجين.

وقال سلاح الجو التشيلي إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين.


واختفت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.


وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين.


وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، لوسائل إعلام إن الطائرة لم ترسل أية إشارات استغاثة، مرجحا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد نفاد الوقود.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» " كنز المريخ" تكشف عنه " ناسا"
» تفسير رؤية الخاتم في المنام
» وديًا.. الزمالك يهزم شبابه بخماسية
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم
» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته
» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس