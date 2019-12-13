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محافظ القاهرة يشهد قافلة عنيك في عنينا بحي الأسمرات

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عنيك في عنينا
عنيك في عنينا
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متابعات - سارة أشرف

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محافظ القاهرة

حي الأسمرات

الاسمرات

خالد عبد العال

عينك في عنينا

يشهد ايوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القافلة الطبية التي تنظمها مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بحي الأسمرات برعاية مجلس الوزراء وتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة إوركيديا للصناعات الدوائية.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة حى الأسمرات تأتى استكمالا لمشوار مبادرة عنيك في عنينا في مكافحة مسببات العمى والتي تهدف إلى الوصول إلى جميع المناطق فى مصر منذ انطلاقها العام الماضي وحتى نهاية عام2020 حيث استطاعت المبادرة إجراء قوافلها أمتداد من محافظات الصعيد وحتى محافظات الوجه البحري وصولا إلى المناطق الحدودية .

وأضافت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي للمبادرة أن قافلة حي الاسمرات ستبدأ عملها في الساعة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بمدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات، مضيفا أن توقيع الكشف والعلاج وإجراء العمليات سيتم بالمجان للأسر الغير قادرة  والمستحقة من خلال الأبحاث الاجتماعية والميدانية التي يجريها قسم الأبحاث الميدانية بالمؤسسة.


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