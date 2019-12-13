تجلس أمام الأقارب بدون حجاب.. ورد حاسم من الإفتاء

13 ديسمبر 2019 - 11:41 ص



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته "ينفع أجلس بدون حجاب أو بشعري أمام ابن خالي أصغر مني بثمانية أعوام؟.



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا :" لا يجوز جلوس الفتاة أمام الأقارب بدون حجاب طالما لم يكن من المحارم ويجوز له أن يتزوجها، وذلك منعا للفتنة".



وأضاف شلبي ، بأنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين وستر الساقين إلى الكعبين مما لا خلاف عليه بين الفقهاء، أما ستر ظهور القدمين فمما اختلف فيه العلماء، والجمهور على وجوب سترها.



وتابع :"الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

