مجلس الوزراء يوضح حقيقة تسريح 3 ملايين موظف

13 ديسمبر 2019 - 11:47 ص

انتشرت الأيام الماضية شائعات علي مواقع التواصل وبعض المواقع الإعلامية تشير إلي تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة تزامنا مع الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذه الأقاويل غير صحيحة، لافتا إلي أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد أنه لا نية عليا لإطلاق في تسريح أي موظفين للدولة بعد الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الجهاز المركزي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي حقوق جميع الموظفين مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.