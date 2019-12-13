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مستشار بن زايد يكشف حقيقة جديدة عن المصالحة الخليجية

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عبد الخالق عبد الله

استفتاء

الأزمة الخليجية

طي الصفحة

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن الأكثرية من الشعوب الخليجية مع المصالحة الخليجية، وضرورة إنهاء وطي صفحة أزمة الحصار.

وكتب عبد الخالق عقب استفتاء أجراه على صفحته : " بعد 52,5 ألف مشاهدة ونحو 8,5 ألف تفاعل و215 تعليقا و9,3 ألف مشاركة في هذا الاستطلاع، أكدت أغلبية مطلقة 64% أنها مع طَي صفحة الخلاف الخليجي".

وأضاف عبد الخالق أن قلة 36% تعارض إجراء مصالحة خليجية من الجانبين عن حق وبدون حق عندنا وعندهم من اليمين ومن الشمال، منوها أنني سعيد بهذه النتيجة التي تحمل رسالة للجميع".

وكان عبد الخالق قد أجرى استفتاءً على صفحته : "  هل أنت مع المصالحة الخليجية وطي صفحة الخلاف الخليجي وإنهاء مقاطعة قطر"؟


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