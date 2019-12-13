«أبوتريكة» يُعلق على انتقال كهربا للأهلي

13 ديسمبر 2019 - 01:05 م

هنأ محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، محمود عبد المنعم «كهربا» بعد انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، لمدة أربعة مواسم ونصف بادية من الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تعليقه على تغريدة حساب الأهلي التي أعلن فيها التعاقد مع كهربا قائلًا :"لحظة كده ترجم لي"، مصحوبة برموز تعبيرية ضاحكة.

وأضاف أبو تريكة في تغريدته التي لاقت رواجًا كبيرًا فور نشرها :" مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في شهر يونيو الماضي، مؤكدًا أن عقده مع الأبيض قد انتهى، وهو ما يرفضه مسئولي الزمالك، مؤكدين أن عقد اللاعب مازال مستمرًا لمواسم أخرى قادمة.

وانتقل كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سمحت له بالمشاركة في مباريات الفريق.