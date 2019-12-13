أم تعذب طفلها بقسوة: قول لابوك ييجي ياخدك

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متابعات- الدويني فولي

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فيديو

الوزراء

طفل

تعذيب

اب

تداول رواد التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، مقطع فيديو لأم وهو تضرب صغيرها بقسوة دون رحمة، ولم تكتف لذلك وثقت التعذيب بمقطع فيديو من أجل إرساله لزوجها والد الطفل.

ويظهر في الفيديو المتداول الأم ظهرت الأم وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.
ويظهر الطفل خائفا وهو جالس على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه لابنها كلمات خارجة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: "قول لأبوك يجي ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدني أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربي عيال حد، يا عديم الأهل".

وعندما قال الطفل لوالدته إنه خائف، قامت الأم بمنتهى القسوة بركله بقدمها ليسقط بالكرسي على الأرض، ثم بدأ الطفل يطلب من والده خلال الفيديو وهو يرتجف من الخوف: "تعالى خدني يا بابا".

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