البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

13 ديسمبر 2019 - 01:54 م

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك كيمياء مشتركة بينه وبين الرئيس السيسي؛ حيث إنهما مواليد نفس الشهر.

وأجاب قداسة البابا تواضروس عن سؤال حول علاقة التقارب بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، في حوار صحفي، قائلا:" الحكاية ببساطة أننا مواليد شهر نوفمبر، ومواليد نفس الشهر، تكون بينهم كيميا مشتركة".

ووصف قداسة البابا تواضروس، الرئيس السيسى، بأنه " مايسترو بارع".

وعن رأيه في لاعب منتخب مصر محمد صلاح قال:" أسمع عن اللاعب المصرى محمد صلاح، بحكم انتشار أخباره فى وسائل الإعلام وهو نموذج جيد للشباب، ولكن ليس لدى وقت حتى أشاهد التليفزيون، ولكن ما يستهوينى هو متابعة الأخبار، ومعظم الوقت الخاص بى إما أقرأ أو أكتب شيئا".