  • الجمعة 13 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

" حشيش" وقهوة في الفضاء .. مارس المقبل

البابا تواضروس

البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

كلوب

ليفربول يعلن رسميا تمديد عقد "كلوب" لـ 2024

البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان يحذر من خطورة هذا الأمر

الطفل

أم تعذب طفلها بقسوة: قول لابوك ييجي ياخدك

كهربا

«كهربا»: ضحيت كثيرًا من أجل الانتقال للأهلي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الحكاية مش جدل وخلاص

احمد مكي

اتهامات تلاحق " أحمد مكي" بعد مشاركته في موسم الرياض

عبد المجيد تبون

من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

كهربا

فنان زملكاوي ساخرا : خدوا الكهربا مننا .. بس العدَّاد عندنا"

البابا تواضروس: السيسي "مايسترو بارع".. وهذا رأيي في محمد صلاح

الحياة السياسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب صلاح أفضل من "فان باستن"

#

تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

#

"عنيك في عنينا" توقع الكشف على 700 مواطن بقرية محمد صلاح

#

رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

محمد صلاح

الرئيس السيسي

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك كيمياء مشتركة بينه وبين الرئيس السيسي؛ حيث إنهما مواليد نفس الشهر.

وأجاب قداسة البابا تواضروس عن سؤال حول علاقة التقارب بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، في حوار صحفي، قائلا:" الحكاية ببساطة أننا مواليد شهر نوفمبر، ومواليد نفس الشهر، تكون بينهم كيميا مشتركة".

ووصف قداسة البابا تواضروس، الرئيس السيسى، بأنه " مايسترو بارع".

وعن رأيه في لاعب منتخب مصر محمد صلاح  قال:" أسمع عن اللاعب المصرى محمد صلاح، بحكم انتشار أخباره فى وسائل الإعلام وهو نموذج جيد للشباب، ولكن ليس لدى وقت حتى أشاهد التليفزيون، ولكن ما يستهوينى هو متابعة الأخبار، ومعظم الوقت الخاص بى إما أقرأ أو أكتب شيئا".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم
» وزير الأوقاف: الكئيب لم يفهم من الإسلام شيئا
» العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة
» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ
» " كنز المريخ" تكشف عنه " ناسا"
» تفسير رؤية الخاتم في المنام
» وديًا.. الزمالك يهزم شبابه بخماسية
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير ألمانيا
» تدريبات تأهيلية لـ«عبد الله جمعة» في الجيم
» رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته
» مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس