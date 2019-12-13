وزير الأوقاف: الحكاية مش جدل وخلاص

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إيمان هاني

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خطبة الجمعة

إكسترا نيوز

الأوقاف


استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،حالة الجدل بين رجال الدين الراهنة عبر الفضائيات قائلا :" إن شرع الله لا ينتصر بالجدل وإنما بالعلم والعمل، وبالعلم تستصلح الأراضي وتطور السلالات الزراعية والحيوانية، معقبا :" الحكاية مش جدل وخلاص".

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد القرية الحمراء مدينة الحمام بمطروح، اليوم الجمعة، أن التجارة الآن ليست فهلوة وإنما علم وأصول، وبالعلم تدار التجارات وتطور الصناعات، وتستخرج الثروات التعدينية وتبنى الدول".

 وتابع وزير الأوقاف، أن التطبيقي الحقيقي للدين هو وجود عمال مهرة نموذج لدينهم ودنياهم، معقبا :" لا توجد أمة قامة على جهل وتخلف".

وأكد أن ما تنفقه الدولة على تعليم الأبناء أو التبرع بأرض لبناء مدرسة أو الأنفاق على تعليم الأيتام والفقراء من أفضل الصدقات والقروبات لله، وكل ما ينفق على التعليم هو إنفاق في سبيل الله.

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