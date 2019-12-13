» تفسير رؤية الخاتم في المنام

هو فى المنام أمان وزوجة وولد وعمل على قدر جوهره، ويدل على المال، و من رأى خاتمًا من ذهب وكان له زوجة حامل ولدت ذكراً. ومن رأى أنه سقط فص خاتمه مات ولده أو فقد شيئًا من ماله. وكسر الخاتم يدل على طلاق الزوجة. والخاتم شراء دار أو دابة أو ولاية. فإن كان من ذهب فهو للرجل ذل. ومن رأى أنه لبس خاتمًا من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإنه يصيب سلطاناً لأن ملك سليمان عليه السلام كان من الله تعالى فى خاتمه. ومن وجد خاتمًا صار إليه مال أو تزوج صالحة.
وإن كان الخاتم ضيقًا فإنه يستريح من امرأة سليطة أو ملك فيه تعب أو يُفرّج عنه هم وضيق. ومن أصاب خاتمًا منقوشًا فإنه يصيب شيئًا لم يملكه قط مثل دار أو دابة أو امرأة أو ولد. فإن رأى خواتم تُباع فى السوق فإنه ابتياع أملاك رؤساء الناس. ومن لبس خاتمًا فإنه يتزوج امرأة غنية بكرًا. فإن كان الخاتم من ذهب فهى امرأة قد ذهب مالها. والخاتم من خشب امرأة منافقة. ومن نال خاتمًا نال امرأة حسناء وخيرًا أو سمع خبرًا يسره. ومن لبس خاتم عقيق ذهب عنه العَقَر. وأخْذ الخاتم من النبى صلى الله عليه وسلم أو من العالم بشارة بنيل العلم، هذا إن كان الخاتم فضة، وإن كان ذهبًا فلا خير فيه، وكذلك إن كان حديدًا لأنه حلية أهل النار، أو نحاسًا لما فيه من لفظ النحس. ومن رأى أن خاتمه انتُزع منه انتزاعًا شديدًا فإنه يذهب عنه سلطانه أو ما يُنسَب إليه. ومن رأى أنه ضاع فإنه فيما ينسب إليه شىء يكرهه ويصير إليه. والله أعلم.