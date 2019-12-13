محرمات على " ترامب" تصل إلى مدى الحياة

13 ديسمبر 2019 - 01:59 م

عندما يصل المرشح الرئاسي بعد حسمه الفوز ووصوله إلى البيت الأبيض يبدأ عهدا جيدا في البروتوكولات، التي تخص منصب الرئيس الأمريكي، منا بروتوكولات تصل إلى الالتزام بها مدى الحياة، حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.

وأول هذه المحظورات على الرئيس الأمريكي وعائلته المنع من قيادة السيارة مدى الحياة، حيث تعتبر قيادة السيارات من الأمور المحظورة على الرئيس الأمريكي وليس خلال فترة رئاسته وبعدها

المحظور الثاني : منع فتح النوافذ في البيت الأبيض.

أما المحظور الثالث فهو لا يحق للرئيس الأمريكي السفر على متن رحلات جوية.

كما يتوجب عليه بالسفر على متن الطائرة الرئاسية الخاصة فقط، والتي تعتبر بمثابة قصر متنقل.

وتتحول طائرة الرئيس الأمريكي إلى قبو يختبئ فيه في حال وقوع كارثة نووية، كما أنها مجهزة بأحدث وسائل عمليات التجسس لحماية الرئيس.