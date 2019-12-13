» خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

13 ديسمبر 2019 - 02:10 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي لمتدى شباب العالم المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطوارئ والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع اى حالة مرضية في الحال.

وأضاف مجاهد، أن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها إلى مستشفىيات ذات الخدمة الثلاثية مثل مستشفى شرم الشيخ الدولي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف إلى أن "الهيئة" وضعت خطة انتشار سريع لسيارات الإسعاف داخل قاعة المؤتمرات وفي محيطها وعلى طول طريق السلام ومقرات إقامة الضيوف والطريق الدائري، كما سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار، مؤكدا على إنعقاد غرفة الطوارئ على مدار ال 24 ساعة بمقر هيئة الإسعاف بمدينة شرم الشيخ.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد إلي الدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظات إقليم القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، لافتا إلي التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعية، ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، موضحا أنه تم مراجعة مخزون أكياس الدم للتأكد من توافر مخزون كاف من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم.

وأضاف مجاهد أنه تم منع إجازات العاملين بالمستشفيات خلال فترة الاستعداد وخاصة الأقسام الحرجة "الطوارئ، والرعايات المركزة، والحروق، والسموم".