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ليفربول يعلن رسميا تمديد عقد "كلوب" لـ 2024

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كلوب
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متابعات- الدويني فولي

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الدوري الإنجليزي

ليفربول

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كلوب

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب، ليستمر في منصب المدير الفني للفريق حتى عام 2024 ، بعد تصدره الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحصوله علي دوري أبطال أوربا العام الماضي.
وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، وقاد الفريق لتحقيق تطور هائل، وقد حظي بشعبية كبيرة بين جماهير الفريق.
وقاد كلوب فريق ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ثم قاده للتتويج بلقب البطولة في 2019 .
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، أنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بعدد قياسي من النقاط في تاريخه، حيث حصد 97 نقطة، والآن يتصدر جدول الدوري بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتطلع إلى التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990 .

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