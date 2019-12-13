» اتفاقية بين مصر والسعودية لترتيب شؤون الحج للموسم القادم

13 ديسمبر 2019 - 02:41 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الدكتور محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة، استقبل في مكتبه بمكة المكرمة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية، اللواء أشرف مسلم جاويش، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.





وبحث الطرفان عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية مصر العربية، كما عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية مصر بموسم حج 1441هـ.





بعد ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية المصري رئيس مكتب شؤون حجاج مصر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من مصر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.









وأعرب وزير الحج والعمرة، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن شكره وتقديره للحجاج المصريين نتيجة التزامهم بأنظمة وتعليمات الحج والتعاون مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على خدمة جميع الحجاج وتيسر رحلتهم الإيمانية.







