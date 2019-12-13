" حشيش" وقهوة في الفضاء .. مارس المقبل

13 ديسمبر 2019 - 02:50 م

أعلنت شركة النقل الفضائي spacex" " خوضها تجربة جديدة لمعرفة أثر الفضاء علي النباتات وتأثير التغيير المناخي عليها، في تجربة تعتبر فريدة من نوعها، حيث ستقوم بإرسال نباتات " الحشيش" والقهوة، علي وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن شركات التكنولوجيا الحيوية الزراعية عقدت شراكة مع شركة الفضاء وجامعة كولورادو الأمريكية لإطلاق أكثر من 480 نوع من مزارع الخلايا النباتية في حاضنة مصنوعة خصيصا للفضاء، وتأتي هذه التجارب والأبحاث في إطار بحث سبل العيش مع تقديم مشروعات للعيش في الفضاء.