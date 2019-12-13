«الأهلي» يعلن موعد مشاركة «كهربا» في التدريبات

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المصريون

الاهلى

كهربا

عبد الحفيظ

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موعد مشاركة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» في تدريبات الفريق الأحمر.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن كهربا سينتظم في تدريبات الفريق الأحمر اعتبارًا من غدًا السبت.

وأضاف: «سيخوض اللاعب تدريبات تأهيلية بشكل منفرد بالفترة الحالية، قبل أن يشارك في المران الجماعي مع بقية اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل تجهيزه للمشاركة».

ولن يستطيع كهربا خوض أي مباراة مع الأهلي قبل قيده في القائمة المحلية خلال شهر يناير المقبل.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

يذكر أن كهربا (25 عامًا) أصبح أولى صفقات الأهلي الشتوية بعد انتقاله للفريق لمدة أربعة أعوام ونصف في صفقة انتقال حر.


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