القبض على معذبة طفلها: «تعالى خدني يا بابا»

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من الجدل إثر تداول مقطع فيديو تظهر فيه امرأة أثناء اعتدائها بالضرب المبرح على ابنها الصغير، حتى يذهب إلى أبيه المنفصل عنها.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم القبض على السيدة التي اعتدت بالضرب على ابنها وصورته انتقاماً من زوجها.

وأضاف عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "إلى كل من أرسل لي فيديو الأم التي تضرب ابنها وبتقوله قول لأبوك ييجي ياخدك... تم إرسال الفيديو لوزيرة التضامن الاجتماعي، التي كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفوري، وبالفعل تم القبض على السيدة، وسيتم التحقيق معها في النيابة".

وكانت السيدة تدعى "تهاني إحسان"، فجرت غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بينما تجبر ابنها أثناء ضربه على قول: "تعالى خدني يا بابا مش عايز أعيش معاها".

فيما أوضح والد الطفل عادل نافع، إنه كان متزوجًا من والدة الطفل (زيجة ثانية)، وانفصل عنها في يوليو 2017، وأنجب منها الطفل مروان، إلا أنها حرمته من رؤية ابنه أو حتى سماع صوته منذ انفصالهما.

وأشار إلى أنه علم بالواقعة، بعد أن أرسلت طليقته الفيديو لنجله الأكبر محمد عبر تطبيق "واتس آب" بعد أن حظرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

تداول مقطع فيديو صادم لا يتجاوز دقيقة ونصف، يبدأ الفيديو بيد الأم وهي تضرب طفلها وتصوره خلال ضربه، حيث أجلسته على كرسي أمامها ثم بدأت في ضربه وكأنها تنتقم منه.


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