» طلب عاجل من النائب العام بشأن واقعة تعنيف الطفل

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النائب العام المستشار حمادة الصاوي
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النائب العام

تعذيب الطفل

أم تعذب طفلها

تعنيف الطفل

طلب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، من نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق، في واقعة الطفل الذي ظهر في الفيديو المثير للجدل على مواقع التواصل.

وأظهر الفيديو المتداول، سيدة تعنف طفلا وتضربه نكاية في والده، حيث رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام. وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة،

واتصلت النيابة العامة بوالد الطفل واستدعته واستمعت لأقواله، ومن ثم أمرت بإرسال قوة إلى إلى مسكن المجني عليه وانتقلت القوة على الفور حسبما أرشد عنه والده، حيث تبين أنه في منطقة الطالبية.

ووجدت القوة الأمنية الطفل ووالدته التي قامت بتعنيفه، واتضح أن الطفل يدعى "مروان" وأن الأخيرة هي أمه؛ فاصطحبتهما وأختا له من أمه تواجدت معهما إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم؛ والتحقيقات لا زالت مستمرة لكشف الحقيقة وتفاصيلها.

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثارت غضب الجميع، بعدما ظهر في الفيديو أم تقوم بضرب ابنها بقسوة وتطلب منه بأن يخبر أبيه لكي يأخذه.

ورد الأب، الذي انفصل مؤخرًا عن أم طلفل، علي الاتهامات التي وجهت إليه من جانب المتابعين، خلال فيديو علي صفحته قائلًا أن :”مفيش قانون بيحمي الأب ويعطي له الحق في أخذ ابنه، القانون بيساعد الأم بس”.

وأضاف أن الأم شخصية غير مسئولة، وكان ذلك سبب الخلاف بينه وبينها، مشيرًا أنها من صممت أخذ الولد وحرماني منه وطلبت مبالغ كبيرة حتى تتنازل عن الطفل.

وأشار أنه لا يستطيع التعامل والتفاهم معها ولا يجد وسيط يتفاهم معها قائلًا: "أنا بدعي في كل صلاة ربنا يرجعلي مروان، وبقعد أعيط وأقول يا رب يفك أسره ويرجعه بالسلامة".

وظهرت الأم في الفيديو المتداول، وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.

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