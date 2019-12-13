» مقتل سعودي في مصر بطريقة بشعة

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الطيب حسين

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أجهزة الأمن

مقتل سعودي

عثرت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة على جثة سعودي، قُتل بطريقة بشعة داخل شقته، ولا تزال التحقيقات في الواقعة مستمرة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن عددًا من الأشخاص اقتحموا شقة الضحية وسددوا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، مشيرة إلى أنه كان بالقاهرة من أجل زراعة أسنان.

سبب الجريمة

وقالت "سبق" إن أجهزة الأمن ترجح أن سبب الجريمة التي وقعت قبل يومين هو السرقة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يصل جثمان الضحية اليوم إلى مدينة جدة السعودية.

شقيق الضحية

وقال شقيق الضحية: "ذهب أخي لمصر بمفردة لزراعة أسنان وبعد سفره تلقينا اتصالاً يفيد بتعرضه للطعن حتى لفظ أنفاسه متوفياً".

وتابع: "ما وصلنا أنه قُبض على ثلاثة أشخاص ويجري التحقيق معهم".


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