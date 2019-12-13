» مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي

13 ديسمبر 2019 - 07:04 م

تحدث مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، غدًا السبت، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في قطر.

وقال «تراوي» في المؤتمر الصحفي: "إنها المباراة الأولى لنا في البطولة وهدفنا تحقيق الفوز. المباراة صعبة أمام فريق كبير هو الهلال والذي يضم عناصر متميزة خاصة في الهجوم. بالنسبة لنا ، هذه هي المشاركة الثانية على التوالي ونسعى للفوز هذه المرة بالمباراة الأولى وتقديم أداء قوي. لدينا تركيز كبير قبل المباراة".

وأضاف : "كنت لاعبا ثم مساعدا للمدرب وشرف لي أن أشارك في مونديال الأندية للمرة الثالثة. كنا سابقا نركز في المباراة الثانية (قبل النهائي) وكنا نشغل تركيزنا بمباراة أخرى ولكننا نركز الآن على مباراة الغد بعدما استفدنا من الأخطاء واكتسبنا الخبرة".

وأشار : "نركز الآن على تحقيق أهدافنا خاصة وأننا سنواجه غدا فريقا كبيرا ويجب أن نكون في قمة التركيز. نرجو أن نقدم هذه المرة بداية تاريخية في البطولة".

وعن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ، قال تراوي : "سحر كرة القدم يكمن في قرارات الحكم أحيانا. ولكن هذه التقنية قد تنصف فريقا ونرحب بها بالتأكيد".

وأشار تراوي : "رحل عن فريقنا ستة لاعبين أساسيين ولكن لدينا عدد من اللاعبين نجحوا في التأقلم والانسجام بشكل كبير مع الفريق حيث اندمجوا بشكل جيد مع الفريق ومع أجواء تونس والدوري التونسي. ونتمنى أن يظهر هذا الانسجام في الملعب".

وأكد تراوي أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ولم تعد هناك إصابات مؤثرة بالفريق قبل مباراة الغد.

وأضاف : "حلمنا جميعا كفريق وكمشجعين أن نصل بعيدا في البطولة ونركز الآن على المباراة الأولى. والفوز يجلب الفوز ونسعى لتقديم بداية قوية في البطولة غدا".

وعما يعرفه عن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال ، قال تراوي : "لوشيسكو مدرب كبير ويقود فريقا جيدا. ونأمل هذه المرة في أن نحقق الفوز في بداية مسيرتنا بالبطولة".

وأشار : "تعلمنا جيدا ألا نستمر على نشوة الفوز باللقب الأفريقي حيث يجب أن نركز في المباراة التالية واعتبار نصرنا السابق ماضيا. هذا ما استفدناه من تجاربنا السابقة. ونتمنى ترجمة هذه الخبرة والتجارب على أرض الملعب".

وعن مدى تأثير الخروج المبكر للفرق الأفريقية سابقا مثل الوداد والترجي من مونديال الأندية وكذلك تأثير النهائي الأفريقي هذا العام على سمعة الكرة الأفريقية ، قال تراوي : "لم يكن لنا يد فيما حدث بالنهائي الأفريقي وأحيانا نلعب مباريات عديدة محليا وخارجيا بدون تقنية (فار) . ونسعى الآن لتغيير ما حدث سابقا في المونديال وأن نحقق الفوز في مباراة الغد".

وعن الكرات الثابتة وكونها سلاحا لفرق شمال أفريقيا ، أوضح تراوي : "الكرات الثابتة سلاح مهم للعديد من الفرق وليس لأندية شمال أفريقيا فقط حيث يمكن لكرة ثابتة أن تحسم مباراة والمهم أن نركز في المباراة كلها وليس في الكرات الثابتة فقط".